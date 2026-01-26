Президент Румынии Никушор Дан, отвечая на вопрос о возможном объединении с Молдовой, заявил, что на данный момент большинство молдавских граждан выступают за интеграцию в ЕС, и Бухарест полностью поддерживает европейский путь соседней страны. Об этом сообщает издание Profit.ro.

«Этот вопрос касается исключительно граждан Республики Молдова, я представляю Румынию. Румыния обязуется поддерживать Республику Молдова на её европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане Республики Молдова», — отметил Дан, подчеркнув, что уважает волю народа Молдовы.