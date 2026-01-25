Внешнеполитическая служба Европейского Союза (EEAS) выразила обеспокоенность концентрацией полномочий в руках президента США Дональда Трампа в рамках его новой инициативы «Совет мира», сообщило агентство Reuters.

В конфиденциальном анализе, разосланном странам-членам ЕС, дипломатическая служба подчеркнула, что широкие полномочия Трампа вызывают вопросы соответствия конституционным принципам ЕС. В документе отмечается, что «автономия правопорядка ЕС также противоречит концентрации полномочий в руках главы».

Кроме того, эксперты ЕС отметили, что структура и полномочия «Совета мира» «существенно отступают» от мандата, одобренного Советом Безопасности ООН в ноябре, который касался исключительно конфликта в секторе Газа.