В Туристическом центре «Шахдаг» завершился Кубок Азербайджана по волейболу на снегу. В последний день соревнований прошли три матча среди женских команд, сообщает «Азертадж».

По итогам турнира, прошедшего по круговой системе, победу одержала команда «Гянджа», выиграв все четыре матча и набрав 12 очков. Второе место занял коллектив «Милли» (3 победы, 8 очков), а третье — «Азеррейл» (2 победы, 6 очков).

В мужских соревнованиях бронзовые медали разыгрывали команды «Гянджляр» и Baku Fires. Baku Fires победили со счётом 2:0 и заняли третье место. В финале «Азеррейл» встретился с командой «Гарагая» и также выиграл со счётом 2:0, став обладателем Кубка страны. Победителям и призёрам были вручены дипломы, кубки и медали.