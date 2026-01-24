Всемирный экономический форум в Давосе запомнился рядом важных тем. Ключевое место в нем занимает Совет мира и участие десятков стран в этом проекте. Итоги данного глобального мероприятия в швейцарском городе и перспективы присоединения Азербайджана к политической инициативе Дональда Трампа Minval Politika обсудил с доктором юридических наук, доцентом, старшим преподавателем Гётеборгского университета (Швеция) Камалом Макили-Алиевым.

— Одной из центральных тем в Давосе стала война в Украине. Переговоры Трампа и Зеленского были сложными. Трамп подтвердил намерение закончить войну, в то время как Зеленский сказал, что Украина может ликвидировать по 35 тыс. российских военных в месяц. Что Вы думаете об этом и в целом о встрече на фоне переговоров делегации США с Путиным в Москве?

— На данный момент очень тяжелая ситуация сложилась на фоне переговоров как делегации США с Путиным, так и в плане того, какая конъюнктура создалась в отношениях между США и Европой. В этих условиях Украине приходится очень сильно лавировать в переговорном процессе. Но самое главное, что хочу подчеркнуть, — на данный момент нет интереса к обязательному заключению мира или даже приостановке боевых действий ни со стороны России, ни со стороны Украины, потому что обе стороны не считают, что на поле боя для этого есть какие-то предусловия. Обе стороны считают, что они могут достигнуть своей цели, и для этого у них есть в запасе время. Потому челночный переговорный процесс, который мы видим, осложняется для США тем, что нет момента срочности ни для одной из сторон. А при таком раскладе Штаты сыграть на этом не могут.

В результате России и Украине приходится вести тяжелую лавирующую игру. Там есть огромное количество причин, почему они таким образом выстраивают свою стратегию поведения в данной ситуации. Для США это очень сложные переговоры. В целом, думаю, что мы будем еще долго видеть эту ситуацию — пока что-то не поменяется на поле боя.

— Второй ключевой темой стал Совет мира, учрежденный Дональдом Трампом, устав которого подписали 20 государств, в том числе и Азербайджан. Поделитесь своими ожиданиями.

— Совет мира Трампа – это очень интересная тема. Здесь непонятно, на самом деле, какие амбиции у этого проекта, потому что Трамп все-таки президент США на втором сроке, который через три года не будет уже президентом США. И хватит ли у него постпрезидентского авторитета для того, чтобы продолжать действия этого совета, создаст ли он на самом деле организацию, которая сможет бросить вызов ООН по поддержанию безопасности во всем мире, — это очень сложный вопрос. И пока что ответ, скорее, нет, чем да, потому что для этого нет никаких предпосылок.

Но все может поменяться, поскольку впереди еще есть три года президентства Трампа, и поэтому ничего точно говорить об этом нельзя.

Но для таких стран, как Азербайджан, не участвовать в этом проекте было бы более затратно, чем участвовать. Поэтому решение о том, чтобы вступить в совет, было, естественно, правильным в среднесрочной перспективе.

— Форум в этом году ознаменовался публичным конфликтом между США и европейскими лидерами. Как Вам видится дальнейшее развитие этой конфронтации на фоне планов США на Гренландию и по позиции относительно Украины?

— Мне всегда казалось, что Трамп в какой-то момент сдаст назад. Он хотел посмотреть, прощупать, насколько он может продвинуться в плане давления на европейских лидеров. Он нащупал эту точку. И в тот момент, когда продолжать оказывать давление стало слишком затратно, он повернул обратно. Это было несколько очевидно.

Было понятно, что после шоковой операции в Венесуэле он попытается капитализироваться на чем-то — он выбрал Гренландию. Трамп дожал и посмотрел, где проходят «красные линии» на европейском континенте. Кстати, невероятные «красные линии», то есть они ранее никогда не тестировались со стороны США.

Трамп теперь точно знает, где они пролегают, до какой степени можно дожать Европу, где они готовы пойти на компромисс, а где – нет. Вот в этом и заключался весь этот фейерверк.

В то же время надо было показать, насколько США важный для Европы партнёр и напомнить о том, что лучше стоит уступить. Он фактически смягчил для себя поле игры с Европой. Но американский президент теперь также точно знает, какие линии не стоит пересекать, и как можно договариваться, либо использовать силу в отношении своих собственных союзников.

— Как Вы оцениваете встречи, которые на полях форума Трамп по отдельности провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном с точки зрения реализации мирной повестки в регионе Южного Кавказа и «Маршрута Трампа»?

— Эти переговоры были очень важны для Армении и Азербайджана, как и вступление обеих республик в Совет мира.

Это показало, насколько ценится тот вклад, который внес Трамп, и его вступление в политическую игру на Южном Кавказе, когда США фактически возвращаются в регион Южного Кавказа и Центральную Азию, откуда начался выход ещё в период президентства Барака Обамы.

Это правильное решение и с точки зрения политики США. Также следует подчеркнуть качество отношений между Трампом и Алиевым. Надо сказать, что Азербайджан – один их немногих, кто удостоился отдельной встречи с президентом самой крупной мировой державы.

Из этого можно сделать вывод, насколько значимую роль играет Азербайджан в регионе и какую дает опору для аргументов в свою пользу, став страной средней силы, которая уже воспринимается совершенно по-другому в мире.

Для США Азербайджан — ключевая страна, потому что она передовая относительно реализации проектов на Южном Кавказе, проекта Срединного коридора, которым США тоже очень хочется воспользоваться и иметь ключевые позиции. Поэтому это всё — очень интересное развитие событий. С точки зрения внешней политики со стороны США и Азербайджана осуществляются важные и правильные шаги, выстраивается грамотная стратегическая линия.