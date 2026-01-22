В рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения Мартой Кос.

В ходе встречи обсуждались основные приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, включая торгово-энергетическое партнерство и меры по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях реализации полного потенциала экономических отношений, подчеркнув значимость дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.