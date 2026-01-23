Украинский кризис во всех его проявлениях на фоне непрекращающейся российской военной агрессии характеризуется сегодня не только внешнеполитическими признаками, но и внутренними потрясениями – коррупционными скандалами, ослаблением военного компонента, катастрофическими социально-экономическими последствиями в результате вторжения.

О том, что сегодня происходит в киевском истеблишменте, насколько серьезны последствия последних российских атак на украинские города, а также о ситуации на фронте и ожиданиях от переговорного процесса, Minval Politika рассказал военный эксперт Тамерлан Вагабов.

Отметим, что Вагабов в разные годы занимал пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг).

Комментируя последние назначения в украинском правительстве, собеседник отметил, что они вряд ли окажутся полезными для страны по большому счету и пояснил, почему.

«Назначения Владимира Зеленского вызваны внутренними политическими процессами — больше для очищения политического поля от конкурентов, то есть от людей с большим рейтингом. Произошло перераспределение должностей, где назначенцы тяжело будут справляться с обязанностями, что может повлиять на их политическую репутацию. В целом же, как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется… Это не имеет никакого значения с точки зрения решения всех проблем, которые существуют сегодня в Украине», — считает эксперт.

Также Вагабов высказался относительно распространяющихся в Сети видео с насильственной мобилизацией граждан: «Это огромная проблема для Украины и такое, к сожалению, имеет место быть. Массово люди стараются уклониться от мобилизации, потому что многие начинают понимать, что эта война бессмысленная. Нет ни средств, ни личного состава, ни вооружения для продолжения боевых действий. Поэтому сейчас план военкоматов, территориальных центров комплектования – заниматься насильственной мобилизацией».

Отвечая на вопрос о том, как Киев справляется со сложностями в период серьезного энергетического коллапса из-за массированных обстрелов российских ВС, эксперт отметил, что проблемы связаны с отсутствием достаточного количества вооружения для отражения атак РФ с воздуха.

«Мэр Киева Кличко не соврал, когда говорил об острой нехватке по части энергоснабжения, которая связана с отсутствием достаточного количества средств для борьбы с российскими ракетами и дронами. Кроме того, существует еще и проблема с обеспечением населения водой», — указал он.

В этой связи Вагабов выразил признательность Азербайджану, который отправил Украине гуманитарную помощь на сумму в размере миллиона долларов.

Напомним, что гуманитарный груз включает 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. метров кабеля.

«Очень высоко оцениваю данный жест Азербайджана – оказание гуманитарной помощи Украине. Это весьма добрый знак со стороны руководства республики. Данная поддержка сильно поможет хотя бы частично восстановить энергоснабжение в Украине. Как гражданин Украины выражаю благодарность руководству Азербайджана и лично президенту Ильхаму Алиеву», — сказал он.

Помимо всего прочего, эксперт также указал на трудности в сфере военного производства в Украине: «В частности, с дронами-перехватчиками. Такое происходит из-за того, что нет стабильного конкурентного поля для выпуска большого количества различных средств для подавления средств вооружения противника».

«Второе – все еще не налажено производство боеприпасов среднего калибра – 30 -35 мм для использования средствами ПВО на пушках таких машин, как Skynex (зенитная самоходная установка-ред.), для пулеметов Bushmaster с тем, чтобы противодействовать летающим объектам», — объяснил военный эксперт.

Также собеседник высказался относительно ожиданий, которые он связывает с переговорным процессом.

«Пока сложно сказать, что будет по мирному процессу, но судя по заявлениям новоназначенных министров о том, что надо убивать по 50 тыс. россиян в день, я не вижу сильной политической заинтересованности украинского руководства в прекращении войны», — подчеркнул он.

По его словам, на фронте баланс сил сегодня сформировался в пользу российской стороны как с точки зрения личного состава, так и боевого оснащения.

«Несмотря на огромные потери, российские войска продвигаются. В Украине же наблюдается острая нехватка личного состава – около 20-30% составляют дезертиры. Люди не хотят воевать», — привел статистику собеседник.

Кроме того, продолжил аналитик, в стране остро стоит проблема коррупции, что существенно тормозит своевременные поставки оружия и боеприпасов на линию фронта.

«В 2024 году, например, на фронт не было поставлено 83% критической номенклатуры вооружения – это очень много. Такие данные отражены в отчетах аудитов со стороны Министерства обороны — Агентства оборонных закупок», — поделился Вагабов.