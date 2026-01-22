Командование России перебрасывает так называемые «элитные» подразделения из зоны боевых действий в Украине для усиления защиты военных объектов в оккупированном Крыму. Прибытие отдельных отрядов на полуостров зафиксировали партизаны.

Об этом сообщается в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар «Атеш». По их данным, такие действия стали реакцией на эффективные удары ВСУ по российской военной инфраструктуре.

Отмечается, что в Крым были переброшены подразделения «Ирландцы» из бригады «Эспаньола», а также группа «Отвратительная 8» из состава 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Часть этих сил используется в качестве «пожарной команды» для усиления противовоздушной обороны полуострова от атак украинских беспилотников.

Кроме того, прибывшим подразделениям поручено передавать боевой опыт другим частям, которые на протяжении длительного времени безуспешно пытаются противодействовать БПЛА Сил обороны Украины.

Таким образом, российское военное руководство фактически ослабляет отдельные участки фронта, отдавая приоритет защите тыловых объектов в Крыму. В движении «Атеш» подчеркнули, что продолжают передавать Силам обороны Украины информацию, полученную непосредственно изнутри российских военных подразделений, и заявили о намерении и дальше следить за ситуацией на полуострове.