Российские идеологи империалистической философии Кремля ведут активную деятельность по околпачиванию сознания местного населения и насаждению в головы граждан концепции колониализма. В продолжение губительной для себя и враждебной в отношении других политики эдакого господства такие одиозные персонажи, как Александр Дугин, регулярно появляются в медиапространстве с очередными продуктами своего воспалённого мозга, в которых агрессивно-экспансионистский посыл проходит основной линией.

В одной из последних вылазок со дна великодержавных глубин параноидального тщеславия пропагандист мании русского величия провозгласил необходимость немедленного вторжения на территории всех независимых государств постсоветского пространства. При этом Дугин открыто призывает игнорировать нормы международного права и прочие законные принципы за их ненужностью в деле реализации имперских набегов.

Стоит отметить, что приступы доморощенного бреда Дугин направил в адрес стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу в беседе с Minval Politika поделился своим мнением относительно недопустимых высказываний «говорящих голов» Кремля.

«Так называемые журналисты и эксперты вроде Александра Дугина и Владимира Соловьёва высказывают свои пожелания, заявляя, что страны Южного Кавказа и Центральной Азии не должны быть независимыми. Хотя они и не заявляют об этом открыто, они хотят восстановления Российской империи или СССР. Дугин и Соловьёв потеряли чувство реальности. Эпоха Российской империи закончилась. Российская империя, как и Британская и Османская империи, давно рухнула. СССР тоже развалился. Империи распадались как раз потому, что народы хотели независимости, не хотели оставаться на задворках чужого государства», — отметил эксперт.

Дугин и Соловьёв, по словам политолога, высказывая свои «пожелания», ещё больше отдаляют соседние страны от России.

«Если Кремль не накажет Дугина и Соловьёва за их нелогичные и опасные заявления, то и те, кто руководит Россией, будут жить с целью восстановить империю», — добавил он.

Шахиноглу считает, что на угрозы российских пропагандистов необходимо дать ответ: «Потому что очевидно, что это отражает не только их личные взгляды, но и точку зрения Кремля. Агрессивная оккупационная война России против Украины также является частью этой политики».

Собеседник отметил, что Кремль, а также «находящиеся под его контролем эксперты и журналисты считают, что после раздела Украины они смогут вторгнуться в другие соседние страны».

«Во-первых, российские войска увязли в Украине, и неизвестно, чем закончится война. Последствия этой войны создадут серьёзные проблемы для России в будущем, а её центробежные тенденции усилятся. Во-вторых, страны Южного Кавказа и Центральной Азии стали сильнее. Сейчас уже не 1920-е или 1930-е годы, когда можно было вторгаться в соседние страны. Страны Южного Кавказа и Центральной Азии смогли укрепить боеготовность своих армий, сформировали союзы с различными государствами. Попытки оккупации этих государств дорого обойдутся России», — уверен эксперт.

При этом он подчеркнул, что Турция является стратегическим союзником Азербайджана: «Помимо азербайджанской армии, перед напавшей стороной будет стоять и Турция».

Кроме того, политолог указал, что в таком случае Россия ещё и окажется лицом к лицу с США, которые реализуют в регионе «Маршрут Трампа».

«Россия предстанет государством, которое представляет серьёзную угрозу странам региона, откуда проходит транспортное сообщение», — заключил Шахиноглу.