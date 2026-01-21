Латвийское телевидение TV3 Group будет включать рекламные паузы во время выступлений российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх-2026 в Италии. Об этом сообщил директор спортивных программ телеканала Томс Цирценис, слова которого приводит агентство LETA.

По его словам, изначально рассматривалась возможность не показывать соревнования по санному спорту. Однако это навредило бы интересам латвийских саночников, для которых данный олимпийский год особенно важен. Они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из России и Белоруссии.

«Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», — отметил Цирценис.

Он добавил, что TV3 Group аналогично поступала во время чемпионата Европы по санному спорту, включая рекламу на выступлениях спортсменов под нейтральным флагом. Той же стратегии планируют придерживаться и на Олимпиаде-2026.