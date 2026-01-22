События последних лет показали, что в мире продолжается фундаментальная трансформация миропорядка, характеризующаяся переходом к многополярности при обострении глобального соперничества. Мы живем в эпоху «мира без правил», где старые международные нормы перестают работать, уступая место политике силы. Именно об этом неоднократно в своих выступлениях говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Так, азербайджанский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметил, что сегодня международные отношения вступают в новый этап, который, к сожалению, характеризуется уже не верховенством права, а доминированием силы, что наглядно проявляется в различных регионах мира.

Ранее, в одном из своих интервью, он также указал на то, что в современном мире больше нет того, что называется международным правом: «Пусть все забудут об этом. Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка».

К слову, то, с чем пришлось столкнуться Азербайджану – яркий пример неэффективности законных мер. Несколько десятков лет Баку терпеливо ждал соблюдения четырех резолюций Совета безопасности ООН, требующих вывода армянских оккупационных войск с территории Азербайджана. Но данные решения продолжали оставаться на бумаге до тех пор, пока азербайджанская армия не решила вопрос силой.

Учитывая, что сегодня международные институты не работают, а угрозы и количество конфликтных зон увеличиваются, возникает вопрос, насколько Азербайджан готов к отражению возникающих вызовов.

Отвечая на этот вопрос, политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков в комментарии Minval Politika сказал: «Азербайджан ни в какие конфликты и распри втягиваться не намерен. Но на севере от нас Россия, которая ведет себя как ревизионистская держава, бредит идеями о том, чтобы установить свой порядок по периметру своих границ. А это всегда риски, и мы должны быть готовы, в том числе и дипломатическими средствами, отражать эти риски, сохраняя диалог».

По его мнению, Азербайджан должен быть готов к тому, чтобы за счёт союзнических отношений с Турцией, государствами Центральной Азии, а также выстраивания отношений с Китаем и США, нейтрализовывать возникающие риски.

«То же самое и в отношении нашего южного соседа, где всегда есть риски, сопряженные с тем, что если усилится исламистский режим, то экспансионистские желания укрепятся. Тогда он посредством своих прокси попытается вмешиваться в дела соседних государств. Подобную тенденцию мы наблюдаем, начиная от Сирии, Ирака, Ливана, заканчивая Йеменом, Палестиной», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что Азербайджан неоднократно пресекал попытки распространить это влияние и систему в своем направлении: «Но есть и риск того, что в этой стране может наступить коллапс власти, хаос, гражданская война, что тоже создает дополнительные риски для Азербайджана, к которым мы всегда должны быть готовы».

«Нам следует быть готовыми к тому, чтобы не допустить распространения этих неуправляемых событий на нашу территорию», — добавил он, подчеркнув при этом, что, помимо диалога и дипломатических усилий, важно иметь крепкую государственную организацию и достаточно мощные для самообороны вооруженные силы.

«Все это Азербайджан реализует. Думаю, что в этом направлении усилия нашего руководства, поддержанные в том числе и со стороны населения, будут продолжаться», — заметил Мусабеков.

По мнению депутата, «безопасность и стабильность никто никому не дарует», для этого нужно иметь не только мощную армию, но и крепкие союзнические связи, внутреннее единство государства и общества.

«Традиционно мы, конечно, следим за ситуацией в Армении, потому что там восстанавливают боеспособность собственных вооруженных сил. Очевидно, что Армении преподнесено достаточно много уроков и, несмотря на то, что там остаются реваншистские силы, самостоятельно вред Азербайджану она не в состоянии нанести. Армения может выступить только в роли прокси России или Ирана, если там пойдут на такие риски. Но, не думаю, что после военных уроков даже реваншистские силы рискнут на подобное. Тем не менее Азербайджан отслеживает и этот компонент», — заключил Мусабеков.