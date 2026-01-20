Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что настало время для того, чтобы республика пересмотрела оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также Концепцию национальной безопасности 1997 года. С чем связано такое решение узбекистанского руководства на фоне частых высказываний прокремлевских глашатаев о том, что Россия «не может согласиться» на существование суверенного Азербайджана, Узбекистана и других республик Южного Кавказа и Центральной Азии.

Этот момент для Minval Politika прокомментировал эксперт из Узбекистана, исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Элдор Туляков.

«Решение о пересмотре Оборонной доктрины и Концепции национальной безопасности Узбекистана представляется логичным и своевременным шагом, продиктованным объективными изменениями в региональной и глобальной среде», — сказал он.

При этом политолог напомнил, что Концепция национальной безопасности Республики Узбекистан была утверждена ещё в 1997 году, а Концепция внешнеполитической деятельности — в 2012 году, «и в условиях стремительно меняющегося мира эти документы в прежней редакции уже не в полной мере соответствуют современным реалиям».

«В последние годы наблюдается трансформация характера угроз, рост значения технологического фактора, появление гибридных рисков и общее усложнение международной обстановки. На этом фоне вопросы обороны и безопасности неизменно остаются в числе приоритетов государственной политики Узбекистана, что последовательно отражено в ключевых стратегических документах — от Стратегии действий (2017–2021) и Стратегии развития (2022–2026) до Стратегии «Узбекистан–2030», где особое внимание уделяется укреплению национальной устойчивости», — отметил Туляков.

По его словам, в данном контексте пересмотр доктринальных документов следует рассматривать как элемент системной модернизации государственного управления и стратегического планирования.

«Обновление этих документов преследует прагматичную цель — обеспечить их соответствие актуальным вызовам, международным стандартам и реальным потребностям развития. Принципиально важно, чтобы новая редакция опиралась на современные подходы к предупреждению и нейтрализации рисков с учётом меняющейся региональной и глобальной конъюнктуры, технологических изменений и новых форм угроз», — указал эксперт.

Логика пересмотра, обратил внимание он, носит плановый и институциональный характер и вытекает из объективной необходимости адаптации действующих концепций к современным условиям.

Также аналитик коснулся угрожающих заявлений, которые исходят от российских пропагандистов относительно независимости стран постсоветского пространства.

«Любые намёки на силовые сценарии или давление в отношении других государств являются безответственными и контрпродуктивными. Обновление национальных стратегических документов следует рассматривать прежде всего как проявление ответственного государственного управления, направленного на укрепление устойчивости, безопасности и способности страны эффективно реагировать на весь спектр потенциальных рисков», — заключил Туляков.