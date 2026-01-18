Вопрос включения Лалы Крамаренко в состав сборной России по художественной гимнастике будет рассмотрен по итогам ее выступления на чемпионате страны, который пройдет с 27 февраля по 6 марта 2026 года в Москве. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Сергаева.

В конце декабря на официальном сайте Федерации гимнастики России был опубликован список кандидатов в сборную на 2026 год. Крамаренко в него не вошла, так как пропустила весь предыдущий сезон из-за травмы и не участвовала в соревновательном календаре 2025 года.

По словам Сергаевой, в 2024 году Крамаренко была лидером сборной России. Однако отсутствие соревновательной практики стало формальным основанием для ее невключения в список кандидатов на следующий год.

При этом, учитывая спортивные заслуги гимнастки и ее статус, Федерация гимнастики России приняла решение предоставить Крамаренко возможность продолжить тренировочный процесс на учебно-тренировочной базе в Новогорске под руководством главного тренера национальной команды.

Окончательное решение о включении спортсменки в состав сборной будет принято после ее выступления на чемпионате России.