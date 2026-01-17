Завтра, 18 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь с мокрым снегом, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых местах осадки усилятся, а к вечеру постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0–3 ° тепла, днём — 3–6 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и достигнет 770 мм ртутного столба, относительная влажность — 75–85%.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а в горных и предгорных районах — снега. Местами осадки могут быть интенсивными, в отдельных районах возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днём — 1–5 ° тепла. В горах ночью — 5–10 ° мороза, в высокогорье — 13–18° мороза, днем — 0–5° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололедица на автомобильных дорогах.