Вице-президент Национального собрания Франции и депутат левой партии La France Insoumise Клеманс Гетте выступила с инициативой резолюции о выходе страны из НАТО, объяснив это глубокими разногласиями с политикой США. Об этом она заявила в интервью газете Berliner Zeitung.

По словам Гетте, идея выхода Франции из Североатлантического альянса давно присутствует в политической программе левых, однако сегодня она приобрела особую актуальность на фоне возвращения США к «откровенно имперской политике», зафиксированной в новой стратегии национальной безопасности Вашингтона.

В качестве аргументов она привела действия США, которые, по ее мнению, подрывают международное право, включая давление на союзников, требования увеличить военные расходы стран НАТО до 5% ВВП, а также угрозы территориального и экономического характера. Гетте заявила, что подобная линия поведения превращает Европейский союз в зависимого партнера и разрушает механизмы коллективной безопасности.

По ее оценке, членство Франции в НАТО создает риски вовлечения страны в конфликты, не отвечающие ее национальным интересам. Выход из альянса, считает депутат, позволил бы Парижу восстановить военную и дипломатическую самостоятельность и вернуться к статусу неприсоединившейся державы.