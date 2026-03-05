Вооружённые силы Ирана осуществили атаки беспилотными летательными аппаратами с территории Ирана по Нахчыванскому международному аэропорту и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что технические параметры беспилотных летательных аппаратов и детали этих атак в настоящее время изучаются.

Министерство обороны Азербайджана решительно осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру на территории нашей страны, совершённые вооружёнными силами Ирана при отсутствии какой-либо военной необходимости.

Ответственность за произошедший инцидент полностью возлагается на Исламскую Республику Иран.

Министерство обороны Азербайджана готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также для обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Эти атаки не останутся без ответа.