В Казахстане на автодороге Мамлютка — Костанай из-за технической неисправности почти двое суток не могли продолжить путь три брата из Азербайджана, перевозившие казахстанскую чечевицу в Турцию на большегрузных автомобилях DAF и Iveco.

13 января во время ночной стоянки одну из машин пришлось заглушить, поскольку без этого невозможно было включить сигнализацию. В результате сильного мороза дизельное топливо замерзло.

Помощь азербайджанским водителям оказывали полицейские, сотрудники ЧС, а также представители акимата Пресновского сельского округа. Полицейские круглосуточно находились рядом, обеспечивая безопасность людей, машин и груза. Из-за низкой температуры тепловая пушка на дизельном топливе не сработала, поэтому автомобиль отогревали с помощью паяльных ламп. Полицейские привезли и личное оборудование, чтобы ускорить процесс. Представители местных органов власти организовали водителям ночлег и питание. Отогрев занял почти весь следующий день, затем был проведен ремонт, и только утром 15 января братья смогли продолжить путь.