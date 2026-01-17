Российский истеблишмент давно и, похоже, безвозвратно потерявший связь с реальностью и четкое понимание допустимых границ в используемой риторике, то и дело один за другим выдает словесные пируэты, достойные своего лучшего применения. Официальный представитель московской подворотни, известная за пределами гопнической тусовки своими лингвистическими «жемчужинами» вновь порадовала свою братию из быдляцкой сходки.

Антибогемные выступления фрау Захаровой давно снискали славу среди любителей вульгарного жаргона. В этот раз Мария Владимировна, путающая мидовские брифинги с бенефисом в сельском Доме культуры имени отдыха, решила вступиться за коллегу по огульному охаиванию всего вокруг Владимира Соловьева.

Оба эти мастера далекой от официальной словесной эквилибристики частенько соревнуются в объемах вырабатываемой желчи в адрес недружественных России стран, их лидеров и тех, кто рискует попасть в немилость у российской верхушки. Грани их таланта оплевать недругов вызывают восторг у недалекой и неискушенной публики, возможно, даже легкое головокружение от чувства собственного превосходства, которое ей внушает деятельность говорящих из телевизора голов.

Напомним, что собственник виллы на берегу озера Комо в одном из последних припадков истерии предложил провести «СВО» в странах Центральной Азии и Армении. На это, конечно же, последовала реакция, в которой представители общественно-политических кругов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана укоротили раздвоенную мышцу, проявляющую чрезмерную активность в ротовой полости господина Соловьева.

Но его верная боевая подруга Захарова подставила свое крепкое плечо, на котором она обычно жертвенно носит все тяготы внешнеполитического бремени. Мария Владимировна сказала, что фразы о Центральной Азии были бессовестно и злонамеренно вырваны из общего контекста. Но при этом ее все же посетила светлая мысль подстраховаться на всякий случай, в связи с чем она заметила, что речь идёт «исключительно о личном мнении журналиста». В России своих не сдают, как водится, но и поддерживают тоже как-то вяло.

Захарова отметила, что «формулировка была представлена в виде вопроса, а не утверждения». Правда, она решила не вдаваться в подробности о том, для чего этим вопросом задавался телеканализационный словесник.

Кроме того, официальная физиономия МИД РФ отметила, что «отдельные комментаторы представили эти высказывания в провокационном ключе, ошибочно интерпретировав их как официальную позицию России». Ой, а разве пролетарское мышление ратной дамочки не улавливает, что холеный циферблат метателя соловьиного помета давно и твердо ассоциируется у всех с федеральными каналами?

Захарова всегда включает режим гримасы рассерженной соседки по коммуналке, когда не может выдать что-то логичное и внятное. Красочно защищая интересы «сверхдержавы», только она может на глазах у изумленной зарубежной прессы сплясать «Калинку», потрясывая внушительным спасательным кругом, опоясывающим место, где по логике должна быть талия. Видимо, такими танцевальными паузами Захарова стремится усыпить политическую бдительность коллег, чтобы те выбросили из головы идею задавать ей неудобные вопросы.

Когда нужно выдать порцию ядовитого контента, то Соловьеву и Захаровой поручают это ответственное дело. Эти двое по уровню токсичности уступают пока лишь гуру враждебной мысли – Дмитрию Медведеву, поток сознания которого не имеет разумного предела.

Говоря об отношении в России к суверенным государствам на постсоветском пространстве, только слепой и глухой не заметил пренебрежения и откровенного неприятия их независимости.

Зловредный контент в российском медиапространстве доказывает непереносимость факта того, что практически все страны СНГ отошли от России на приличное расстояние и продолжают успешно дистанцироваться. И вместо того, чтобы как-то проводить полезную политику с тем, чтобы в пору своей оккупационной политики и санкционного давления сохранить хоть какие-то отношения, в Москве продолжают вызывать отвращение к себе.

Сравнивая реакцию Запада на агрессию РФ в отношении Украины, говорить о таких же политических рефлексах касательно стран Центральной Азии и Южного Кавказа не приходится. Если за Украиной стоит практически вся Европа, то кто вступиться за ЦА?

Именно по этой причине стремительное укрепление позиций Турции и Азербайджана в рамках Организации тюркских стран, усиление связей и налаживание новых экономических контактов между странами тюркского мира, вызывают все эти симптомы великодержавной хронической паранойи. Сплоченность и международная кооперация между государствами Центральной Азии, Китаем, США и странами Южного Кавказа через реализацию мегапроектов, общность взглядов и политическую зрелость настолько режут по живому кремлевских тружеников, что их карманные Жучки не в силах сдержать зубодробильную желчь.

Как говорится, такие фонтанирующие словесно-клозетным изобилием персонажи, как Соловьев и Захарова, могут и хорошую службу сослужить, но не себе, конечно…

Так, в странах, которые чаще других становятся объектом нападок, логично используют этот факт для себя – всячески усиливаются, повышают уровень безопасности, усиленно работают над повышением военного потенциала и т.д.

А теперь привет из солнечного Узбекистана – на государственной границе республики организовано боевое дежурство нового спецподразделения, оснащенного беспилотными летательными аппаратами Bayraktar.

Казахстан также передает наилучшие пожелания России в деле успешного деградирования и всяческого морального разложения, пока в республике активно модернизируют армию, увеличивают количество РСЗО и самоходной артиллерии, повышают боеготовность Вооруженных сил.

Тут уместным было бы и поговорить об успехах военного дела в пределах Азербайджана, но, боюсь, это будет очень нескромно с нашей стороны.