В Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз Rona. Экипаж — 14 человек, граждане Ирана и Индии — удалось эвакуировать. Что с самим кораблём, не сообщается. Драма произошла в туркменском секторе моря.

Однако уже известны весьма интригующие подробности. Сухогруз Rona был неоднократно замечен в перевозках оружия и подсанкционных товаров между РФ и Ираном. Он курсировал между иранским портом Энзели и российскими Астраханью и Махачкалой, добирался даже до порта Азов — по Волго-Донскому каналу. И во время рокового для себя рейса тоже вряд ли вёз в Россию фисташки и сухофрукты.

Что именно стало причиной крушения, тоже не сообщается. Украинские эксперты уже отпускают язвительные шпильки и спрашивают, не напоролся ли случайно сухогруз на айсберг. Другие их коллеги открыто предполагают, что по судну мог быть нанесён удар. Это, конечно, ещё не доказательства для суда. Каспий, вообще-то, море штормовое, и в тот день, когда сухогруз потерпел крушение, в туркменском секторе Каспия дул достаточно сильный ветер — 10 м/с, порывы до 17 м/с. Официально никто в Киеве не взял ответственности за удар по иранскому сухогрузу в Каспийском море. Молчат и в России, и в самом Тегеране. Но…

Крушение сухогруза Rona вновь напомнило о действующем в Каспийском море между Россией и Ираном «оружейном коридоре». Впервые он заработал летом 2020 г., накануне и во время боёв на Товузском направлении и 44-дневной Отечественной войны, тогда ещё в «воздушном», а не «морском» исполнении. Именно над Каспийским морем летели в Иран, а оттуда в Армению российские транспортные самолёты, доставлявшие оружие — в том числе под видом стройматериалов, гуманитарной помощи и т. д. С началом агрессии РФ против Украины этот самый коридор заработал в противоположном направлении. Теперь оружие везут из Ирана в Россию — главным образом БПЛА «Шахед» и их комплектующие, из которых собирают беспилотники где-нибудь в Алабуге и Елабуге, баллистические ракеты и т. д. — всё то, что бьёт по жилым кварталам украинских городов. В Киеве эксперты уже предполагают, что и оружие для Венесуэлы шло через Каспий — сначала из России в Иран, а уже из Ирана «большому другу» Николасу Мадуро.

Строго говоря, этим использование акватории Каспия в украинской войне не ограничивается. Отсюда Россия запускает ракеты «Калибр» по целям в Украине, и это чаще всего гражданские цели. Ещё раньше, до начала украинской войны, из акватории Каспийского моря стреляли по целям в Сирии.

Но точно так же понятно и другое. Украина уже открыто наносит удары по российским целям в Каспийском море. Атаке украинских беспилотников подвергалась база Краснознамённой Каспийской флотилии в дагестанском Каспийске. Неоднократно под ударом оказывались нефтяные платформы в российском секторе Каспия. Наконец, были и удары по российскому контрольному кораблю на Каспии. Да, когда под ударом были российские корабли. Сегодня речь идёт об иранском сухогрузе.

Более того, по крайней мере пока ни украинская разведка, ни ВСУ не взяли на себя ответственность за атаку на сухогруз Rona, и ещё к тому же нет никаких данных, что эта атака вообще имела место и крушение произошло из-за внешнего вмешательства, а не в результате неблагоприятных метеоусловий. Но в том, что российская военная активность на Каспии вообще и «оружейный коридор» в частности уже получают силовое противодействие, сомнений нет.

Пока — со стороны Украины. Но не исключено, что завтра в игру вступят уже США и их союзники. Вопрос ударов по иранским целям — в повестке дня Вашингтона. Могут ли США в этом случае бить и по кораблям в Каспийском море — вопрос риторический.

А это значит, что звучавшие в Актау в момент подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря призывы «сделать Каспий морем мира и дружбы» так и остались призывами. Более того, Россия, которая привыкла считать Каспийское море едва ли не своим внутренним водоёмом вроде Ладоги или Байкала, открыто использует Каспий в военных целях. И это уже серьёзно угрожает безопасности других прикаспийских стран. Со всеми, как говорится, вытекающими и прилетающими. Пусть даже формально здесь как бы никто ничего не нарушает. И нет сомнений: если мы хотим сохранить мирную и предсказуемую обстановку на Каспии, то одних призывов для этого мало.