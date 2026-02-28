Американский лидер Дональд Трамп 27 февраля охарактеризовал продолжение войны в Украине как «сумасшествие» после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить войска из Донбасса.

Об этом Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в Техас. «Это сумасшествие. Продолжение данной войны… вызывает сожаление», — отметил президент США.

При этом Трамп не стал уточнять, приближаются ли стороны к возможной договоренности по урегулированию конфликта. В завершение он повторил: «Верно?» — очевидно, имея в виду своё мнение о бесперспективности продолжения боевых действий на Украине.