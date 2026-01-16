Председатель комитета Сената США по вооружённым силам, республиканец Роджер Уикер выступил с жёсткой речью в поддержку Украины после слов президента Дональда Трампа о том, что Киев якобы тормозит мирные переговоры.

По словам сенатора, самой опасной угрозой в мире сегодня остаётся война Владимира Путина против Украины и Запада. Уикер подчеркнул, что действия Москвы, включая масштабные воздушные удары, свидетельствуют об отсутствии у Кремля интереса к миру.

Он обозначил три принципа переговоров: Украину нельзя принуждать к отказу от суверенных территорий; Россия не должна получить за столом переговоров того, чего не смогла добиться на поле боя; США обязаны обеспечить долгосрочные гарантии безопасности Украины.

Уикер резко раскритиковал Путина, назвав его диктатором, военным преступником и лжецом, а также напомнил о похищении тысяч украинских детей. Сенатор призвал усилить поддержку Киева, в том числе в сфере ПВО и дальнобойных вооружений, чтобы показать Москве недостижимость её военных целей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина якобы менее готова к мирной сделке, чем Россия. Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что именно действия Кремля доказывают нежелание Москвы идти к миру.