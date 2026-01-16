В продажу поступили билеты на матч «Карабах» — «Айнтрахт Франкфурт» (Германия), который состоится в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщили в пресс-службе агдамского клуба, цена стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50, 75 манатов, для VIP-секторов — 200, 250, 300 и 400 манатов, для VVIP-сектора — 1000 манатов.

Билеты можно приобрести только через мобильное приложение и на сайте iTicket.az.

Отметим, что встреча пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.