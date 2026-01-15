Зангезурский коридор имеет важное значение, как с точки зрения Среднего коридора, так и с точки зрения создания связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает АПА.

Глава МИД подчеркнул, что Турция намерена нормализовать отношения с Арменией:

«Для этого необходимая воля есть как у Азербайджана и Турции, так и у Армении».

Хакан Фидан отметил, что они обсудили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым рамочный документ по реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Он добавил, что о рамочном документе был проинформирован и президент Турции:

«Во время визита министра иностранных дел Армении в Вашингтон был опубликован рамочный документ по TRIPP. По этому вопросу мы провели двухчасовые обсуждения с моим уважаемым коллегой Джейхуном Байрамовым. Нам важны перспективы для азербайджанской стороны. Президент Эрдоган также был проинформирован об этом».