Вопрос снижения пенсионного возраста в Азербайджане не стоит на повестке дня.

Об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Зяка Мирзаев заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года, передает Report.

«Эта тема появляется в прессе, мы знакомы с подобными публикациями, однако в рамках реформ, которые министерство планирует провести в текущем году, изменение пенсионного возраста не предусмотрено», — отметил он.

Также Зяка Мирзаев отметил, что в прошлом году общее число трудовых пенсионеров в стране составило 1 098 651 человек, средняя ежемесячная пенсия составила 543 маната, а пенсия по возрасту — 578 манатов.