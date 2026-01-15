Провокационные высказывания кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, в которых штатная телевизионная истеричка призывает организовать «СВО» в Армении и Центральной Азии, намеренно проигнорировав нормы и принципы международного права, выглядят весьма комично, конечно. Требовать очередных приключений на свою «воинственную» и видавшую виды пятую точку в момент, когда «трехдневная» «СВО» по взятию Киева триумфально вошла в четвертый календарный год, — воистину чрезмерно опасная для жизни форма самоуверенности, достойная осанки «победителя».

Как показывает практика последних мировых событий, операции бывают разные, и даже самые «специальные» не всегда оправдывают свое название и связанные с ними планы, особо крикливые экранные особи все же не теряют надежды относительно реализации самых смелых своих фантазий.

Несмотря на громогласные военные провалы РФ, в том числе на море, когда Военно-морской флот РФ уже было бы лучше реорганизовать в «элитное» подводное подразделение, после уничтожения флагмана «Москва» и десятка других кораблей, когда оставшиеся сменили севастопольскую прописку на новороссийскую, чтобы не смущать невиданной мощью противника, в этой сказочной стране продолжают верить в чудеса в решете.

Армия, для которой необходимое число обещанных танков «Армат» оказалось лишь пределом мечтаний, была вынуждена «успешно освоить» антикварные танки Т-54 и Т-55, доказав, что старое вино и советская броня с годами только «лучше».

Когда операцию по «защите Донбасса» внезапно прервали ВСУ на территории Белгородской и Курской областей, россияне в реальности ощутили все преимущества «безопасности», которую обещали в Кремле. Но даже тогда деятели топорной пропаганды не умолкали, нещадно заливая в уши граждан откровенное вранье. И сегодня мощнейший девиз «Все идет по плану» активно поддерживается соловьевыми и прочими карманными шутами.

Подкидывая очередные поводы для мемов на тему «военной мощи» России, Соловьев в приступе неоколониального синдрома выдает партию империалистического телебреда.

В беседе с Minval Politika армянский блогер и активист Ишхан Вердян прокомментировал пропагандистские наскоки кремлевского ретранслятора.

«Давайте попытаемся серьезно проанализировать высказанную Соловьевым мысль о вероятности «СВО» в отношении Армении. Поскольку «СВО» по Путину (не путать с СВО по Трампу) означает сухопутное вторжение, то здесь мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Во-первых, Россия не имеет общей границы с Арменией, и лишена возможности прямого вторжения. Для «СВО» в отношении Армении Россия должна осуществить ещё одну «СВО» — против той страны, через которую сухопутные войска России собираются проникать в Армению. Во-вторых, даже если Россия рискнет перебросить свои войска в сторону Армении, то у нее возникнет огромная логистическая проблема — Большой Кавказский хребет. Это не украинские просторы, это — непроходимая горная стена. У России нет путей переходить эту стену, кроме двух узких дорог, которые легко перекрываются перевернутым самосвалом. О современных беспилотных и высокоточных системах обороны, которые контрят сотни километров — я вообще молчу. Таким образом, «СВО» за Кавказом обернется для России невозможным логистические адом», — уверен эксперт.

В-третьих, продолжил он, Армения — страна небольшая, население компактное, и при необходимости можно укрыться и переждать воздушные обстрелы, если Россия решится на такой безумный шаг — посылать БПЛА и ракеты через Большой Кавказ.

«Но и тут у России проблема, поскольку, если объективно смотреть на вещи, то ситуация российской экономики на сегодня позволяет с уверенностью говорить, что очередная «СВО» для бюджета страны станет крахом», — отметил Вердян.

Таким образом, считает собеседник, «СВО» в отношении Армении для России станет самоубийством.

«Поэтому, если слова Соловьева требуют ответа, то ответ простой — кишка тонка», — заключил Вердян.