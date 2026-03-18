В ряде районов города Хырдалан ожидаются временные перебои с электроснабжением.

Как сообщили в Азеришыг, 19 марта с 00:30 до 02:30 ограничения затронут улицы Зимистан Гурбанов, Саттар Бехлулзаде, Вели Ахундов, Гасан Алиев, Ровшан Алиев, Ахмед Джавад, Низами, Рашид Бейбутов, а также часть проспекта Гейдара Алиева.

В компании отметили, что отключения связаны с проведением ремонтных работ, направленных на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.