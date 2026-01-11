Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил «наплевать на международное право» и «подумать о возможности проведения «СВО» в Армении и Центральной Азии».

«Мы не должны заниматься сейчас ни Сирией, ни Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас – наше ближнее зарубежье.

Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – это гигантская проблема. Проблемы в Центральной Азии — вот в этом для нас гигантские проблемы. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить: «Игры кончились». Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать «СВО» на территории Украины, то почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начать «СВО» и в других точках нашей зоны влияния.

Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. И все будет понятно», — утверждает он.

«Нам надо прекратить метать бисер перед свиньями и плевать, что считают в Европе. Нам надо прекратить жалеть украинцев. Жестокость, проявленная в первую неделю, привела бы к тому, что конфликта уже не было бы и потери были бы гораздо меньше. Причем, как с одной, так и с другой стороны», — отметил Соловьев.