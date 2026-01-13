Сообщается, что в ближайшие дни в Азербайджане изменятся погодные условия: температура воздуха понизится, ожидаются отрицательные температуры, особенно ночью и утром, а также снегопады в горных и предгорных районах.

Государственное агентство автодорог Азербайджана просит водителей проявлять крайнюю осторожность за рулем, особенно на дорогах, проходящих через горные и предгорные районы. Особое внимание следует уделять тому, чтобы транспортные средства находились в исправном техническом состоянии для зимнего сезона и были как минимум оснащены зимними шинами.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к трудностям в движении транспортных средств, что может создать препятствия для других участников дорожного движения, заторы и задержки на дорогах. В то же время, такие ситуации могут также помешать своевременному прибытию специальной техники Агентства для уборки снега и обслуживания дорог в необходимые районы.

По этой причине агентство рекомендует водителям учитывать погодные условия и быть готовыми к поездке.