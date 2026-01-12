Армянский лыжник Микаэл Микаэлян, комментируя штраф за скрытие логотипа спонсора турнира Азербайджана во время Tour de Ski в Италии, заявил, что не считает свой поступок ошибкой.

«Я бы не простил себе, если бы вышел на старт со словом „Азербайджан“ [на груди]. Если кто-то думает, что спорт — это просто спорт, и это было бы в порядке вещей для меня, то я был бы самым недостойным и бесчестным человеком», — сказал спортсмен в интервью News.am.

Комментируя заявление главы Минспорта о том, что «спорт должен быть спортом», Микаэлян отметил: «У каждого свое мнение и каждый имеет право на свою позицию».