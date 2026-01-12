В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января до вечера 14 января местами ожидаются осадки, в ночь с 13 на 14 января и 14 января в отдельных районах осадки усилятся, возможен мокрый снег. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана со второй половины дня 13 января, начиная с северных и западных районов, до вечера 15 января ожидается нестабильная погода, в горных и предгорных районах выпадет снег. В некоторых местах возможное усиление осадков.

Температура воздуха на территории страны понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.