Министерство иностранных дел Пакистана призвало своих граждан воздержаться от поездок в Иран. Об этом говорится на странице министерства в соцсети X.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности гражданам Пакистана рекомендуется воздержаться от всех необязательных поездок в Исламскую Республику Иран до улучшения ситуации.

Пакистанским гражданам, находящимся в Иране в данный момент, рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, минимизировать поездки и поддерживать регулярный контакт с дипломатическими представительствами страны.

Напомним, что в Иране уже две недели продолжаются массовые акции протеста против действующего политического руководства.