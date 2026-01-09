Сегодня для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года, передает ТАСС.

«[Вице-премьер и глава партии «Лига» Маттео] Сальвини, как и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — сказала глава итальянского кабмина.

Мелони добавила, что Европе нужно назначить спецпредставителя по Украине для проведения переговоров. По ее словам, «не следует идти каждому самому по себе».