Арестован брат известного телеведущего Насими Набизаде, долгое время страдавшего от наркотической зависимости. Эльнур Набизаде обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ в особо крупных размерах.

Сотрудники Сумгайытского городского полицейского управления задержали троих ранее судимых жителей поселка Сарай — 48-летнего Эльнура Набизаде, 39-летнего Тарлана Талыбова и 35-летнего Юсифа Джабраилова. У них изъято 12 кг 962 г марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.