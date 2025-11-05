Официальный представитель Администрации президента США Кэролайн Левитт анонсировала визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон.

По словам Левитт, визит запланирован на понедельник, 10 ноября, и в американской столице сирийского лидера лично примет президент Дональд Трамп для проведения двусторонних переговоров.

«Я могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник», — заявила официальный представитель.

Ожидается, что главными темами переговоров станут нормализация ситуации в Сирии, восстановление дипломатических контактов и вопросы легитимации нового сирийского государства на международной арене.