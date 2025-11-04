Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА) продолжает мониторинги в пунктах забоя и продажи мяса.

В рамках проводимых мероприятий за период с начала текущего года по 3 ноября по всей республике были проведены мониторинги в 4748 пунктах забоя и магазинах по продаже мяса.

По итогам проверок в отношении 712 объектов были приняты административные меры, а в 67 случаях демонтированы незаконно установленные установки для забоя животных (в 11 случаях оборудование было установлено повторно).

Кроме того, в 1276 случаях было выявлено несоблюдение требований по хранению мяса в холодильных установках, а в 1297 случаях — реализация мяса без ветеринарных документов.

В связи с этим были выданы обязательные предписания об устранении нарушений.