В столице Азербайджана Баку искусство и металл слились воедино, создав новую гармонию творчества. Перед Музеем каменной летописи состоялось торжественное открытие выставки «Baku Steel Art 2025».

Выставка организована в рамках арт-уикенда “Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW” при совместном участии ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) и арт-галереи QGallery. В экспозиции представлено 27 произведений, созданных художниками – участниками международных симпозиумов по металлу Baku Steel Art 2024 и 2025 годов. Сталь в руках художников обрела новое измерение: из холодного металла рождаются выразительные формы, которые рассказывают о памяти, природе и технологическом прогрессе. Каждое произведение это диалог между металлом и автором, где прочность и пластика стали превращаются в символы устойчивости, красоты и философской глубины. Благодаря поддержке BSC мастера работали с высококачественным материалом, полностью раскрывая его художественный потенциал.

Открытие выставки украсило присутствие почётных гостей – инициатора проекта Art Weekend, вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и Алены Алиевой, а также участников и гостей фестиваля Fly to Baku. На фоне исторического пространства Баку стальные скульптуры зазвучали особой поэзией, приглашая зрителей к размышлению и вдохновению.

Выставка «Baku Steel Art 2025» будет открыта для широкой публики до 30 ноября 2025 года, демонстрируя жителям и гостям столицы, как мощь индустрии может гармонично сочетаться с художественным видением.