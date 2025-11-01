В Азербайджане выросли поступления по видам страхования, не связанным с жизнью. По данным Центрального банка, за январь–сентябрь этого года страховые компании собрали более 501 млн манатов, что примерно на 8% больше, чем годом ранее.

За тот же период выплаты клиентам по договорам non-life страхования увеличились на 4,5% и достигли 199 млн манатов.

Если говорить проще, из каждых 100 манатов, полученных страховыми компаниями, на компенсации клиентам пришлось около 40 манатов. Для сравнения: год назад этот показатель был немного выше — 41 манат.

Рост сборов говорит о постепенном укреплении страхового рынка и повышении интереса граждан к защите своего имущества и бизнеса.