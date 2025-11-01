Азербайджан и Россия прорабатывают проведение эксперимента по применению электронных транспортных накладных. Об этом сообщила замруководителя департамента международных проектов и цифровизации АО «Дирекция международных транспортных коридоров» Наталья Задонская, пишет российские СМИ.

«Мы работаем со всеми странами МТК Север-Юг. С Азербайджаном, в частности, обспрорабатывается пилотный проект по применению e-CMR [электронная международная товарно-транспортная накладная]. Также Азербайджан нас подталкивает и к применению электронных «дозволов». Думаю, что Российская Федерация в этой части откликнется и продолжит эту работу», — сказала она.

Международная накладная e-CMR является подтверждением трехстороннего договора, заключенного между отправителем, перевозчиком и получателем груза. Применение электронного документа позволяет ускорить операции при прохождении границ и сокращает расходы по сравнению с оформлением бумажной накладной.