В Дагестане в реконструкцию КПП на границе России и Азербайджана вложат 2,9 млрд рублей (63 750 000 манатов).

Об этом сообщил «РБК-Кавказ» со ссылкой на врио дагестанского министра транспорта Магомеда Тагирова.

Магомед Тагиров заявил об инвестициях на Каспийском цифровом форуме. По его словам, пропускная способность КПП «Тагиркент-Казмаляр» вырастет до 2,4 тыс. единиц транспорта в сутки. Ранее в правительстве Дагестана отмечали, что пропускная способность КПП не превышает 200 единиц транспорта в сутки.

КПП был открыт три года назад. Он рассчитан, в том числе, на проверку грузового транспорта. При реконструкции намереваются увеличить число полос и объектов для досмотра транспортных средств.

Работы по реконструкции должны завершиться к 2028 году.