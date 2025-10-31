18 из 24 отраслей российской обрабатывающей промышленности, на которые приходится почти 80% выпускаемой продукции, фиксируют спад. Об этом говорится в докладе Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, пишет The Moscow Times.

По данным Росстата, рост промышленности к концу сентября замедлился до 0,3% в годовом выражении против 5,6% годом ранее. Выпуск несырьевых товаров вырос лишь на 0,4% против 9,6% по итогам прошлого года.

Особенно сильно пострадали гражданские отрасли, от которых Кремль ждал импортозамещения: производство одежды и обуви сократилось на 3,5%, мебели — на 8,2%, продуктов питания — почти на 1%. Муки стало меньше на 5,6%, круп — на 6,9%, подсолнечного масла — на 16%.

Падение зафиксировано и в технике: компьютеров — на 19%, телевизоров — на 23%, холодильников — на 15%, стиральных машин — почти на 25%. Производство электровозов снизилось на 20%, пассажирских вагонов — на 12%, грузовых — на 24%.

Экономика пока избегает технической рецессии, но за июль–сентябрь её рост составит всего 0,2%, прогнозируют аналитики Oxford Economics. Усиление санкций, включая ограничения против «Роснефти» и «Лукойла», может привести к падению ВВП.

По словам экономиста Владислава Иноземцева, «настроения бизнеса мрачные — ожидаются застой, падение спроса и рост налогов». С 2026 года правительство планирует повысить НДС до 22% и реформировать налогообложение малого бизнеса, что затронет около 700 тысяч предпринимателей.

Эксперт прогнозирует сокращение ВВП России в 2026 году на 1–1,4%, однако считает, что Кремль сохранит способность финансировать войну: даже при сокращении нефтяного экспорта на треть военные расходы останутся стабильными.