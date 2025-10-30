Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял находящуюся с визитом в стране делегацию Всемирного банка, возглавляемую региональным директором по вопросам благосостояния в Европе и Центральной Азии Асадом Алемом.

Как сообщили в Министерстве финансов, на встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, управления государственными финансами, фискальной политики, а также новые направления потенциального партнерства.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение партнерству с Всемирным банком. С момента вступления страны в организацию ее финансовая поддержка, техническая экспертиза и рекомендации внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, государственного управления, а также энергетики, транспорта, социальных услуг и макроэкономической стабильности.

Особое внимание было уделено реализации проекта «Укрепление потенциала по среднесрочной бюджетной структуре в Азербайджане», осуществляемого Всемирным банком при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Стороны обсудили предложения Министерства финансов по обзору государственных финансов, внедрению цифровых решений, оценке информационных систем и повышению институционального потенциала.

Отмечено, что миссия Всемирного банка проведет диагностический анализ цифровых решений в Министерстве финансов для выявления пробелов и определения направлений развития Единой информационной системы управления государственными финансами.

Асад Алем высоко оценил усилия правительства Азербайджана по совершенствованию финансового управления и отметил, что реализация данного проекта значительно повысит эффективность и устойчивость фискальной политики страны.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

