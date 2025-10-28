В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, были проведены совместные тактические учения с участием артиллеристов двух стран.

В ходе тактических учений в Сербии артиллерийскими подразделениями были выполнены боевые стрельбы из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

На учениях по стрельбе из артиллерийских установок NORA B-52 цели были уничтожены артиллерийским огнем, поставленные задачи были успешно выполнены военнослужащими.

В ходе учений основное внимание было уделено взаимному обмену опытом, повышению знаний и навыков командного состава, полевых и практических навыков личного состава, а также планированию деятельности подразделений во время боевых действий.

