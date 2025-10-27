Американский журнал Time выпустил новую обложку будущего номера от 10 ноября с изображением президента США Дональда Трампа после того, как глава Белого дома раскритиковал ранее выбранное фото для обложки. Об этом сообщил корреспондент журнала Эрик Кортеллесса.

«Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку», — написал журналист 23 октября в X, опубликовав новую обложку.

На новом варианте Трамп изображен сидящим за столом с руками, сцепленными под подбородком. Сверху размещена надпись «Мир Трампа» (Trump’s World).

Первая обложка была опубликована 13 октября. Президент подверг её критике, отметив, что статья написана «довольно хорошо», но фотография оказалась «возможно, самой ужасной из всех». По его словам, на изображении «стерли волосы» и наложили «небольшую парящую корону».