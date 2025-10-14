Президент США Дональд Трамп подверг критике журнал Time за фотографию, размещённую на его обложке. В посте в своей соцсети Truth Social он заявил, что издание выбрало «худший снимок из всех, что когда-либо делались».

По словам Трампа, редакция «стерла» его волосы и добавила сверху небольшую парящую корону, из-за чего изображение выглядит «очень странно».

Глава государства также выразил недовольство тем, что изображение сделано с нижнего ракурса, который он считает неудачным. «Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему?» — написал Трамп.

При этом президент добавил, что сама статья о нём в журнале получилась «довольно хорошей».

Обложка Time с изображением Трампа вышла после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.