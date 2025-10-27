Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может обсудить с президентом США Дональдом Трампом последствия новых американских санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, подтвердив, что визит Орбана в Вашингтон состоится во второй половине следующей недели.

Журналисты спросили Сийярто, как эти санкции повлияют на экономику Венгрии и Европы, которая по-прежнему получает нефть, газ и топливо из России.

«Что касается американских санкций, то, поскольку они вступят в силу еще не скоро, эти меры пока не привели к потерям или проблемам с импортом энергоносителей. На этой неделе мы проанализируем, что именно означают эти решения с юридической и физической точки зрения, и при необходимости премьер-министр сможет лично обсудить это с президентом США в Вашингтоне на следующей неделе», — отметил Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.