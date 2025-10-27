С января по август этого года Азербайджан импортировал 106,52 тонны баранины на сумму 373,4 тыс. долларов США.

По данным Государственного комитета статистики, это на 35 % меньше в денежном выражении и на 24 % меньше в количественном по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетный период Азербайджан импортировал из Монголии баранину на сумму 349,72 тыс. долларов США в объеме 87,43 тонны, что на 38 % меньше, чем годом ранее.

Из России было ввезено баранины на сумму 18,65 тыс. долларов США в объеме 18,92 тонны, что в 1 865 раз больше по стоимости и в 1 892 раза больше по количеству, чем в прошлом году.

Из Новой Зеландии было импортировано 0,14 тонны на сумму 4,49 тыс. долларов США, при этом стоимость выросла на 5,4 %, а объем уменьшился на 26 %.

Из Австралии импорт составил 0,03 тонны на сумму 0,53 тыс. долларов США, что на 62 % меньше по стоимости и на 40 % меньше по количеству по сравнению с прошлым годом.

В 2024 году 99,3 % баранины, импортированной в Азербайджан, приходилось на долю Монголии.