В Азербайджане в 2026 году будут проиндексированы не только трудовые пенсии, но и сумма пенсионного капитала граждан. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на своей странице в Facebook.

Депутат напомнил, что пенсионный капитал, учтённый в страховой части индивидуального лицевого счёта, ежегодно индексируется с учётом уровня инфляции.

«Таким образом, сумма пенсионного капитала будет увеличена в соответствии с годовыми темпами инфляции за 2025 год. Центральный банк прогнозирует рост цен на уровне 6% в этом году. Согласно данным Госкомстата, индекс потребительских цен за первые девять месяцев составил 5,7%. То есть, если ситуация не изменится, пенсионный капитал граждан вырастет примерно на 6%. Например, при капитале в 50 тысяч манатов после индексации он увеличится на около 3 тысяч манатов», — отметил Байрамов.