Корпорация Intel в рамках масштабной программы по оптимизации штата, инициированной новым генеральным директором Лип-Бу Таном, сократила численность сотрудников почти на 35500 человек менее чем за два года. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

Согласно отчету, под руководством Тана за последние три месяца было уволено около 20500 сотрудников, а с учётом предыдущих сокращений, произведённых прежним руководством, общее число достигло 35500.

К концу сентября 2025 года в Intel работало 88400 человек, при этом значительная часть увольнений пришлась на второй квартал, когда реструктуризация обошлась компании более чем в $1 млрд.