Завтра, 26 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами возможны дожди с грозами. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер сменится северо-западным, который к вечеру местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 14-16, днем ​​– 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 80-85%, днем ​​– 65-70%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами возможны дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни, град, мокрый снег, временами возможен туман. Днём местами усилится умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11–16, днем — 19–24, в горах ночью 3–7, днем — 11–16 градусов тепла.