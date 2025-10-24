Президент России Владимир Путин потерял за время войны против Украины слишком много солдат и денег. Сейчас необходимо усилить давление.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции решительных».

«Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп — ред.) очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины», — добавил Рютте.