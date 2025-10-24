Правительство Казахстана утвердило проект соглашения о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном в энергетической сфере.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли, внедрение проектов в сфере возобновляемых источников энергии, а также совместную работу в других направлениях, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Ожидается, что реализация документа позволит расширить двустороннее энергетическое сотрудничество и повысить энергетическую безопасность в регионе.